Ariana Grande célibataire : c'est fini avec Mikey Foster après 9 mois d'amour

Ariana Grande est célibataire ! L'artiste américaine se serait séparée de Mikey Foster, après neuf mois d'amour. C'est en tous cas ce qu'assure aujourd'hui le média américain Hollywood Life, qui cite une source proche de la chanteuse restée anonyme. "Ariana et Mikey ont connu une amourette plaisante, mais ça n'aurait jamais débouché sur quelque chose de sérieux", est-il expliqué.

"Ariana appréciait vraiment Mikey, mais elle n'était pas folle amoureuse de lui. Ils ont juste profité de leur complicité et ont essayé de voir si ça pourrait donner quelque chose de plus. Au final, ça n'est pas arrivé et il n'y a pas d'animosité. Ils se sont amusés et sont amis désormais. Aucun coeur n'a été brisé", assure cette même source.

Les fans sont au courant. Le 8 février dernier, Ariana Grande avait été grillée dans un bar de Northridge, à Los Angeles, en train d'embrasser un mystérieux inconnu, pendant une sortie avec un groupe d'amis. Un événement qui aurait joué dans sa rupture avec le membre de Social House. "Mikey a réalisé que c'était fini entre lui et Ariana lorsqu'il a vu ces photos d'elle en train d'embrasser un autre homme, a ajouté une seconde source citée par Hollywood Life. Il savait que c'était sérieux entre cet inconnu et Ariana parce que Njomza [la meilleure amie de la chanteuse, NDLR] était présente ce soir-là. Pour Mikey, ça voulait dire qu'Ariana était prête à le présenter à son groupe d'amis."

Amis et collègues auparavant (Mikey Foster avait déjà travaillé sur plusieurs albums de l'Américaine), ils auraient décidé de rester amis. "Ils sont amis depuis des années et il collabore toujours avec elle pour faire de la super musique. Il n'y a pas d'animosité de son côté", est-il précisé. Pour rappel, Ariana Grande et Mikey Foster se seraient mis en couple en août dernier, date à laquelle ils ont dévoilé leur feat. sur le titre Boyfriend. Ils n'ont jamais officialisé leur relation.