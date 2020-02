Ariana Grande en couple : la chanteuse embrasse un inconnu dans un bar de L.A.

Ariana Grande aurait-elle trouvé l'amour ? C'est tout le bien qu'on lui souhaite, et c'est surtout une rumeur grandissante... depuis qu'elle a été aperçue en pleine aventure buccale avec un inconnu. Le samedi 8 février 2020, la jeune chanteuse de 26 ans s'est rendue dans le Bar Louie de Northridge – à Los Angeles, dans la Vallée de San Fernando – aux alentours de 1h du matin avec un groupe d'amis. Parmi ses compères, un mystérieux inconnu s'est semble-t-il attiré les faveurs de l'interprète d'Into You puisqu'ils se seraient embrassés, selon les témoins de la scène, pendant trente minutes avant de quitter les lieux.

Le site TMZ s'est procuré quelques clichés de cet instant so romantic. D'après les propos recueillis par le média américain, Ariana Grande ne consommait pas d'alcool ce soir-là contrairement au reste de sa bande de potes. L'heureux élu de ces tendres roucoulades n'a été reconnu par personne dans la salle, ce qui signifie qu'il pourrait ne pas être célèbre. En voyant Ariana Grande arriver dans l'établissement, le DJ du Bar Louie aurait passé son titre God is a Woman, obligeant la chanteuse à lui demander de changer la musique car elle n'avait pas envie d'entendre sa propre voix.

Ariana Grande, les hommes de sa vie

Quelques jours plus tôt, Ariana Grande se rendait au bowling Lucky Strike, à Los Angeles, avec un inconnu qui pourrait bien être la même personne. C'est une bonne nouvelle pour la jeune femme, qui a jusque-là enchaîné les pépins sentimentaux – elle en a même écrit une chanson, Thank U Next. Elle a été en couple avec Jai Brooks et Nathan Sykes. Ses relations les plus médiatisées sont celles qu'elle a vécues avec le rappeur Big Sean, avec le regretté Mac Miller ainsi qu'avec l'humoriste Pete Davidson, qu'elle a failli épouser. La voilà prête à ouvrir un nouveau chapitre...