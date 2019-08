Ariana Grande de nouveau en couple ? La rumeur qui sème le doute

Ariana Grande aurait un nouvel homme dans sa vie. Selon les informations du média américain The Blast, datées du 3 août 2019, la chanteuse de 26 ans aurait eu quelques rendez-vous galants avec un célèbre rappeur. Il s'agirait de Mikey Foster, membre du duo Social House. Avec son acolyte, Charles "Scootie" Anderson, ils ont collaboré sur le nouveau single d'Ariana Grande, Boyfriend.

Le clip de Boyfriend a été dévoilé le 2 août 2019, et on y voit Ariana Grande jouer sur deux tableaux, en étant "en couple" avec les deux rappeurs. Depuis sa sortie, de nombreux fans ont souligné la grande complicité existante entre Ari et Mikey Foster. Plusieurs comptes Instagram publient déjà des photos, détails et commentaires concernant cette rumeur de relation.

Cela fait plusieurs mois que Mikey Foster et Ariana Grande travaillent ensemble, puisque l'artiste originaire de Pittsburgh avait déjà produit et co-écrit plusieurs tubes comme Thank U Next, 7 rings, Champagne Problems ou encore Rock your body. Selon The Blast, leur relation professionnelle aurait récemment évolué vers quelque chose de plus "passionnel" dans les derniers mois. Selon des sources proches de la diva citées par nos confrères, Ariana Grande et Mikey Foster ne seraient pas encore "petit ami et petite amie" et seraient en train "de voir s'ils se plaisent vraiment". Bref, ils flirtent.