Ariana Grande et Mikey Foster en couple ? Main dans la main à Disneyland...

Ce n'est pas la première fois que Mikey Foster (32 ans) et Ariana Grande (26 ans) sont la cible de rumeurs de couple. Déjà en août dernier, The Blast assurait qu'ils avaient eu plusieurs rendez-vous galants, sans pour autant affirmer que leur relation était sérieuse. Tout ceci avait démarré à la même époque, au moment de la sortie de Boyfriend, en feat. avec Social House.

Dans le clip, on voit Ariana Grande jouer sur deux tableaux, en étant "en couple" avec les deux rappeurs. Si les fans espèrent une idylle, Ari et Mikey étaient déjà des amis très proches qui avaient l'habitude de travailler ensemble. L'artiste originaire de Pittsburgh avait déjà produit et coécrit plusieurs tubes comme Thank U Next, 7 Rings, Champagne Problems ou encore Rock Your Body.

Par le passé, Ariana Grande a été brièvement fiancée au sulfureux Pete Davidson en juin 2018, dont elle s'est séparée quatre mois plus tard. Officiellement célibataire depuis octobre 2018, l'égérie Givenchy avait connu une belle histoire d'amour avec le regretté Mac Miller.