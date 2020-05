Mila Kunis et Ashton Kutcher : Rare apparition et confidences sur leurs fils

Mila Kunis et Ashton Kutcher ont déjà récolté 1 million d'euros. Le couple d'acteurs américains s'était lancé dans la production de Quarantine Wine, "Vin du confinement" en français, un vin rouge dont les bénéfices seront reversés à des associations luttant contre la crise financière du coronavirus. On pouvait se les procurer ici pour 50 dollars les deux bouteilles.

"On a voulu la jouer safe, alors on a acheté 2 000 caisses de vin. En huit heures, on les avait déjà vendues. On était choqués !", s'est réjouie l'actrice dans le night show de Jimmy Fallon, par visioconférence. De plus, ils n'avaient fait qu'une vidéo sur les réseaux sociaux pour promouvoir leur marque. "Ça nous a bluffés ! On va devoir s'en procurer plus", a-t-elle ajouté.

L'occasion pour Jimmy Fallon de les questionner sur leurs deux fils, Wyatt (5 ans) et Dimitri (3 ans). "Ils ont un iPad et des bretzels", a blagué Mila Kunis. Ils ont en réalité du matériel éducatif et des programmes scolaires pour continuer leur éducation à la maison. "Nous avons mis en place comme un parcours où les enfants apprennent une matière par semaine, donc la première semaine était sur l'énergie et l'électricité, ensuite, c'était l'architecture et la construction", a détaillé Ashton Kutcher.

Et pour occuper leurs deux petits monstres, Mila Kunis et Ashton Kutcher n'hésitent pas à solliciter leurs amis. "On a engagé des amis pour faire des visioconférences avec eux. On leur a dit : 'Apprenez-leur ce que vous voulez, que ce soit faire des bouquets de fleurs, de l'architecture... ce que vous voulez', ça nous permet d'avoir vingt minutes sans nous occuper de nos enfants et c'est un moyen pour eux d'interagir avec d'autres personnes", a expliqué cette maman astucieuse et pleine de ressources.