Jimmy Fallon : Sa fille Winnie coupe son interview avec Ciara, enceinte

The show must go on, ont chanté le défunt Freddie Mercury et son groupe Queen ! Continuer malgré la pandémie de coronavirus qui frappe le monde et contraint des milliards de personnes à se confiner chez elles. Ainsi, Jimmy Fallon poursuit son émission quotidienne depuis chez lui. Sa fille de 7 ans l'a interrompu en pleine interview pour lui partager avec lui le récit d'un événement majeur !

Justin Timberlake, Jessica Alba, Kim Kardashian (qui était revenue sur sa bagarre avec sa grande soeur Kourtney)... Depuis le début du confinement, le Tonight Show starring Jimmy Fallon a reçu de prestigieux invités en duplex. Mercredi 8 avril 2020, le présentateur télé éponyme s'est entretenu avec la chanteuse Ciara, enceinte de son troisième enfant, et son mari Russell Wilson. Au beau milieu de leur discussion, la fille de Jimmy Fallon, la petite Winnie, a fait irruption.

Elle tenait à tout prix à montrer à son père qu'elle avait perdu une dent.