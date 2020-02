Ciara, enceinte : coincée dans sa robe, son mari Russell Wilson la délivre !

Si elle est parvenue à longtemps dissimuler sa grossesse avant de finir par révéler l'évidence à la fin du mois de janvier, Ciara, enceinte de son troisième enfant, qui sera son second avec son mari Russell Wilson, n'hésite désormais plus à partager le spectacle de ses formes.

Vendredi 7 février 2020, quelques jours après avoir assisté à Miami au Super Bowl (que Russell ne disputait pas cette année, ayant été éliminé lors des playoffs avec les Seahawks de Seattle), le couple faisait partie des invités du défilé Tom Ford présenté aux Milk Studios à Los Angeles et qui a vu Kendall Jenner et les soeurs Hadid briller sur le podium.

La chanteuse de 34 ans avait opté pour une longue robe noire à col roulé dévoilant sensuellement son épaule droite et sa jambe gauche, mais aussi ses rondeurs, joliment épousées par le tissu. Ciara s'est d'ailleurs fait une joie d'exposer son look du soir sous toutes les coutures sur son compte Instagram. Mais elle n'a pas non plus hésité à partager en images, dans sa story, la mésaventure qui lui est arrivée : le zip situé dans le dos s'est cassé et elle s'est retrouvée coincée dans sa robe !

"Il y avait combien de chances que ça arrive ?, demande-t-elle avec humour dans l'une des vidéos qu'elle a partagées pour montrer l'intervention de son équipe, qui tente en vain de remédier à la situation. Je m'apprête à partir au défilé Tom Ford et mon zip a cassé. Du coup... on va aller au show comme ça. Tout ce qu'on s'inflige, les filles, au nom de la mode..." Le feuilleton s'est poursuivi quelques heures plus tard, lorsque Ciara et Russell, qui était lui aussi du plus grand chic pour l'événement, sont rentrés chez eux après le défilé. "Là, mon chéri est en train de me sortir de ma robe en la coupant. Il ne faut pas l'abîmer, bébé", dit-elle tout en filmant la scène.