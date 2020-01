Ciara : Enceinte de son 3e enfant, elle dévoile son baby bump

Ciara et Russell Wilson sont aux anges. Le joueur de football américain a lui aussi partagé la nouvelle en publiant une image très similaire à celle de son épouse. Il faut dire qu'en matière de papa poule, on fait difficilement mieux. Très investie dans l'éducation de sa petite famille recomposée, la star de l'équipe Seattle Seahawks veut tellement bien faire qu'elle n'hésite pas à enchaîner les pointes et les pas chassés pour encourager sa petite Sienna durant ses cours de danse. Si c'est pas beau...