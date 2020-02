Ciara enceinte : look Super Bowl au bras de Russell Wilson, l'homme parfait

Mariée à Russell Wilson depuis 2016, Ciara a la chance d'avoir trouvé l'homme de ses rêves. Attentionné, doux, tendre, en un mot... Parfait ! Enceinte de son troisième enfant, l'interprète du titre I Bet peut compter sur son époux plus que parfait pour la soutenir et la gâter pendant sa grossesse. Interviewé par US Weekly, la star de l'équipe Seattle Seahawks a déclaré être impatient de chouchouter sa femme pendant toute cette grossesse. "Je m'assure juste que toutes ses envies sont satisfaites et qu'elle obtient absolument tout ce qu'elle veut." Non, vous ne rêvez pas cet homme existe bel et bien dans la vraie vie. "Nous avons vraiment hâte d'avoir notre troisième bébé. C'est une bénédiction à coup sûr" a-t-il indiqué aux journalistes.

Parents d'une petite Sienna Princess Wilson (2 ans), Ciara était déjà maman d'un petit garçon prénommé Future Zahir Wilburn (5 ans, issue de sa relation tumultueuse avec le rappeur Future) lorsqu'elle a rencontré Russell. Très prévenant, le quaterback de football américain a immédiatement été intégré dans la famille.

Selon Russell, Ciara est la femme de sa vie et il était prédestiné à la rencontrer. Au-delà des signes, le jeune homme avait expliqué avoir été guidé par Dieu dans sa relation avec l'artiste américaine. "Je n'oublierai jamais ce jour où, alors que je la regardais à travers un miroir assise au milieu de son dressing, Dieu s'est adressé à moi en me disant qu'il était de mon devoir de la guider. Je lui en ai immédiatement parlé. Je lui ai demandé ce qu'elle en pensait, si on décidait d'enlever toutes ces choses superflues et qu'on décidait de jouer selon les règles de Jésus. Je parle de sexe, évidemment. Je sais au fond de moi que Dieu m'a fait entrer dans sa vie afin que je la bénisse, et inversement" avait-il confié à TMZ lors du début de leur relation en 2015. Bref, Russell est définitivement un ange tombé du ciel.

Alors que le Super Bowl se joue à Miami le dimanche 2 février, Ciara et Russell Wilson ont été vus quittant une soirée organisée la veille, le samedi 1er février. A cette occasion, la chanteuse est apparue dans un look parfaitement de circonstance, avec un maillot de football américain, celui de son homme, qui lui servait de robe. Elle portait également des chaussettes, comme celles des joueurs.