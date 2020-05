Ariana Grande : Le visage de son chéri Dalton Gomez enfin dévoilé

Ainsi, Ariana Grande confirme une nouvelle fois les rumeurs amoureuses à son sujet. Le couple est déjà apparu brièvement dans le clip de la chanson Stuck With U, un autre featuring de la chanteuse de 26 ans, avec Justin Bieber.

Avant de craquer pour Dalton, Ariana Grande a vécu une courte amourette avec un certain Mikey Foster. "Elle appréciait vraiment Mikey, mais elle n'était pas folle amoureuse de lui, avait confié une source restée anonyme au site Hollywood Life lors de leur rupture. Ils ont juste profité de leur complicité et ont essayé de voir si ça pourrait donner quelque chose de plus. Au final, ça n'est pas arrivé et il n'y a pas d'animosité. Ils se sont amusés et sont amis désormais. Aucun coeur n'a été brisé."

Espérons que sa romance avec Dalton Gomez dure plus longtemps !