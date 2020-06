Ariana Grande amoureuse : baiser de Dalton Gomez pour son anniversaire

Ariana Grande a eu 27 ans vendredi dernier. L'artiste américaine, qui est du signe du cancer, a fêté l'événement avec une ribambelle d'amis et sa famille. Son petit ami, Dalton Gomez, et ses amis proches lui avaient organisé une superbe fête d'anniversaire surprise sur le thème du film Midsommar.

Ariana Grande a publié plusieurs vidéos de la fête sur son compte Instagram. Couronnes de fleurs, tons pastels, jardin merveilleusement décoré, fleurs sauvages... tout avait l'air absolument somptueux. Même son chien Toulouse a eu le droit à une couronne de fausses fleurs roses.

Sur Instagram, l'artiste américaine a publié plusieurs photos de l'événement prises à l'argentique. On la voyait notamment vêtue d'une immense robe de fleurs et d'une large couronne sur la tête. Sur l'un des clichés, on voyait son homme, Dalton Gomez, lui déposer un bisou sur la joue.