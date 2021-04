La Chronique des Bridgerton privée de Regé-Jean Page : la cause de son départ révélée

Regé Jean-Page a informé ses plus de 5 millions d'abonnés Instagram de son départ de La Chronique des Bridgerton. "L'aventure d'une vie. Ce fut un plaisir absolu et un privilège d'être votre duc. Rejoindre cette famille - pas seulement à l'écran, mais aussi hors écran. Notre casting incroyablement créatif et généreux, notre équipe, nos fans exceptionnels - tout cela a été au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. L'amour est réel et continuera de grandir", a écrit l'acteur en légende d'une photo de lui en plein tournage et à cheval, dans la peau du duc de Hastings.

Netflix a également ajouté que la série, qui aura droit à une troisième et une quatrième saison, accueillait quatre nouveaux personnages et acteurs : Kate Sharma est le nouveau rôle féminin central de la série et sera jouée à l'écran par l'actrice Simone Ashley. Charithra Chandran se glissera quant à elle dans la peau d'Edwina Sharma, la petite soeur de Kate, Shelley Conn interprètera Mary Sharma, la mère de Kate, Calam Lynch jouera Theo Sharpe et Rupert Young incarnera Jack.