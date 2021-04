La Chronique des Bridgerton (Netflix) : Une des stars quitte déjà la série !

Triste nouvelle pour les fans de La Chronique des Bridgerton... Comme l'a rapporté le site américain Deadline le 2 avril 2021 : le séduisant Regé-Jean Page ne reprendra pas son rôle de Simon Basset, duc de Hastings, dans la prochaine saison. L'acteur britannique de 31 ans était pourtant la révélation de la première saison dévoilée en décembre dernier sur Netflix.

La nouvelle a été confirmée vendredi sur le compte Twitter de la série, avec un message signé Lady Whistledown, la mystérieuse héroïne de la première saison, basée sur la série de livres de Julia Quinn : "Très chers lecteurs. Alors que tous les regards se tournent vers la quête du Lord Anthony Bridgerton pour trouver une vicomtesse, nous faisons nos adieux à Regé-Jean Page, qui a si triomphalement joué le duc de Hastings. La présence de Simon à l'écran nous manquera, mais il fera toujours partie de la famille Bridgerton. Daphné restera une épouse et une soeur dévouée, aidant son frère à naviguer lors de la prochaine saison d'événements et ce qu'elle a à offrir, plus d'intrigue et de romance que mes lecteurs peuvent entendre."

De son côté, Regé-Jean Page a commenté son départ sur son compte Instagram : "L'aventure d'une vie. Ce fut un plaisir absolu et un privilège d'être votre duc. Rejoindre cette famille - pas seulement à l'écran, mais aussi hors écran. Notre casting incroyablement créatif et généreux, notre équipe, nos fans exceptionnels - tout cela a été au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. L'amour est réel et continuera de grandir", l'acteur a-t-il écrit en légende d'une photo de lui dans le rôle du duc de Hastings. D'autres projets attendent certainement le Britannique, qui a déjà capitalisé sur sa nouvelle notoriété (en plus de son talent), en s'illustrant en février dernier parmi les comédiens de la populaire émission américaine Saturday Night Live.