La Chronique des Bridgerton : Phoebe Dynevor et sa scène d'orgasme, elle fait des confidences

Pimpante Daphné dans la série La Chronique des Bridgerton, l'actrice Phoebe Dynevor a révélé ce qui avait été selon elle la scène la plus "difficile à tourner" au magazine Glamour. S'agit-il de la sérénade de l'odieux Lord Berbrooke ? La rencontre avec la reine ? Ou bien les scènes de valse dans les différents bals ? Pas du tout. Pour Phoebe, il s'agissait de la scène où elle devait se masturber seule dans son lit. Incitée à se toucher réellement par les producteurs pour ne pas simuler la scène, elle explique : "Les indications de mise en scène étaient très précises : il fallait que j'ai un orgasme. C'est une chose difficile à répéter, vous ne pouvez pas le faire ! Il fallait juste que j'en ai un."

L'actrice qui s'est sentie très "vulnérable" dans toutes les scènes de sexe explique qu'elle était néanmoins soutenue par une femme, la coordinatrice Lizzy Talbot, qui a été très présente pour la rassurer tout au long du tournage. Star de la série - qui fait actuellement un carton sur Netflix depuis sa sortie le mois dernier - Phoebe Dyvenor révèle : "Je voulais que mon personnage se sente moderne et ait des désirs sexuels, et qu'il se passe beaucoup de choses qui ne soient pas superficielles". Un orgasme donc, tout sauf simulé à en croire ses récentes déclarations ?

Gros succès de Netflix, La Chronique des Bridgerton occupe toujours le Top 3 mondial ; elle cumule 82 millions de visionnages. La plateforme a d'ailleurs révélé qu'une seconde saison était d'ores et déjà en préparation le 21 janvier 2021.

Et forcément, c'est Lady Whistledown qui a annoncé son grand retour via un communiqué diffusé par Netflix. "La ville est en émoi depuis qu'on a appris les dernières rumeurs, et il me revient donc l'honneur de vous en faire part : "La Chronique des Bridgerton" reviendra bien pour une deuxième saison – c'est officiel ! (...) L'auteure de ces lignes a appris, selon des sources fiables, que Lord Anthony Bridgerton a l'intention d'être la coqueluche de la nouvelle saison mondaine. Je me tiendrai prête à prendre ma plume pour vous relater la moindre de ses rencontres galantes. J'aurai ma plume pour rendre compte de toutes ses activités romantiques. (...) La patience, après tout, est une vertu. Bien à vous, Lady Whistledown."