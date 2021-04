Phoebe Dynevor (Bridgerton) en couple avec Pete Davidson : une relation "pas trop sérieuse"

La vie amoureuse des stars fascine leurs nombreux fans. Ceux de Phoebe Dynevor s'intéressent de près à sa relation avec Pete Davidson. Une histoire "pas trop sérieuse", qui n'empêche pas le comédien de voyager pour passer du temps avec l'héroïne de la série La Chronique des Bridgerton.

L'info est signée Page Six ! Citant une source restée anonyme, le site américain révèle que la relation que commence Phoebe Dynevor et Pete Davidson n'est est encore "pas trop sérieuse", faute à la distance. L'actrice de 25 ans passera pratiquement toute l'année au Royaume-Uni pour le tournage de la deuxième saison de la série La Chronique des Bridgerton, disponible sur Netflix. Pete Davidson, lui, reste à New York aussi pour raison professionnelle. Il est un des comédiens stars de l'émission Saturday Night Live, diffusée sur NBC.

Les plus de 5000 kilomètres qui les séparent, Pete Davidson les a pourtant déjà bravés, signe d'une volonté de faire fonctionner cette romance à distance. "Pete doit bien l'aimer pour s'envoler faire de petits villages anglais pour traîner avec elle en tournage", a ajouté l'informateur de Page Six. Phoebe Dynevor et lui ont récemment été aperçus à Caverswall, dans le comté de Staffordshire, en train de se faire des câlins et de marcher main dans la main.