Phoebe Dynevor (Bridgerton) amoureuse de l'ex d'Ariana Grande ? Ils se rapprochent !

Pete Davidson enchaîne les conquêtes plus ravissantes les unes des autres. Après avoir failli passer la bague au doigt à Ariana Grande, vécu une idylle avec Margaret Qualley et embrassé à pleine bouche le top model Kaia Gerber, voilà que l'humoriste du Saturday Night Live sa rapprocherait d'une nouvelle femme merveilleuse. Il aurait jeté son dévolu sur Phoebe Dynevor, actrice britannique propulsée par La Chronique des Bridgerton, carton de Netflix.

L'actrice de 25 ans, qui campe le rôle de Daphné, et le comédien auraient "passé du temps ensemble", aussi bien à New-York qu'au Royaume-Uni. Pete Davidson lui aurait fait visiter sa ville en février dernier. Elle avait publié une photo de son escapade new-yorkaise sur les réseaux sociaux, ajoutant un petit émoji au coeur rouge. Un indice d'une nouvelle romance ? D'après les informations de Page Six, Phoebe Dynevor se trouvait à New York également pour filmer la série Younger.

Dimanche 21 mars, Pete Davidson a été photographié près d'Altrincham, petite ville située au sud de Manchester. Sur les réseaux sociaux, des passants s'étonnaient de voir la star américaine si loin de chez lui, papotant avec un groupe d'amis. Depuis que le confinement britannique a été décrété, Phoebe Dynevor avait choisi de se confiner avec sa mère, l'actrice Sally Dynevor, dans un appartement de... Manchester. De quoi sérieusement lancer les rumeurs d'une idylle chez certains fans.

Ce ne serait pas la première fois que l'Américain aurait le béguin pour une jolie Britannique. Pete Davidson avait déjà été en couple avec Kate Beckinsale. De son côté, Phoebe Dynevor avait été en couple avec l'acteur Sean Teale, qu'on a pu voir dans Skins ou encore Reign.