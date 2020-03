Kate Beckinsale : Harvey Weinstein voulait "de la chatte sur le tapis rouge"

Elle n'oubliera certainement jamais ce tournage. En 2001, Kate Beckinsale était l'héroïne du film Un amour à New York, de Peter Chelsom. Or, après s'être rendue à l'avant-première en élégant costard cravate blanc, la comédienne a dû affronter la rage d'Harvey Weinstein. C'est ce qu'elle raconte sur Instagram, partageant une photographie souvenir de cet instant. "Le lendemain matin, il m'a appelée pour savoir si je voulais amener ma fille chez lui pour qu'elle joue avec la sienne, raconte-t-elle. Elle avait moins de 2 ans (...). À la seconde où la porte s'est fermée, il a commencé à hurler : 'Espèce de sal*pe, tu as tout gâché. Si j'organise un tapis rouge, tu y vas en petite robe moulante, tu bouges ton cul et tes seins dedans. Tu n'y vas pas habillée comme une p*tain de lesbienne.'"

Ce n'est pas la seule et unique fois que le producteur a essayé d'imposer ses goûts vestimentaires à des femmes. Jennifer Aniston, elle aussi, a essuyé les foudres d'Harvey Weinstein. Près de vingt ans plus tard, Kate Beckinsale se souvient toujours d'avoir fondu en larmes. "Je suis parvenue à récupérer ma fille et oui, ce n'est qu'une des nombreuses expériences que j'ai vécues et pour lesquelles je n'ai rien pu faire, précise-t-elle. C'est même moi qui ai été punie pour ça et pour avoir osé lui dire 'non' pendant des années. Quand je vois qu'il va passer 23 ans en prison, je suis soulagée pour toutes les femmes qu'il a harcelées ou violées, et j'espère que cela dissuadera ce genre de comportements qui existent dans cette industrie comme dans d'autres."