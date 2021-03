Diaporama Phoebe Dynevor (Bridgerton) amoureuse de l'ex d'Ariana Grande ? Ils se rapprochent !

Pete Davidson et sa fiancée Ariana Grande - Photocall des MTV Video Music Awards 2018 au Radio City Music Hall à New York, le 20 août 2018.

Phoebe Dynevor à la première de la série 'Snatch' aux cinémas The Arclight à Culver City, le 9 mars 2017

Kaia Gerber et son compagnon Pete Davidson vivent la parfait amour. Le coupe a été vu s'embrassant à de multiples reprises au bord d'une piscine à Miami le 23 Novembre 2019. Le couple est à Miami pour assister au mariage d'un ami.

Ariana Grande et son compagnon Pete Davidson font du shopping dans les rues de New York, le 29 juin 2018

Ariana Grande et son fiancé Pete Davidson se rendent au concert Amazon Music Unboxing Prime Day à New York, le 11 juillet 2018

Ariana Grande et Pete Davidson - Photocall des MTV Video Music Awards 2018 au Radio City Music Hall à New York, le 20 août 2018. © Mario Santoro/AdMedia via ZUMA Press/Bestimage