Pete Davidson cash : il explique les raisons de sa rupture avec Kaia Gerber

"Je veux avoir un enfant"

Au cours de cette interview, Pete Davidson reconnaît être "intense" dans ses relations . "Je pleure beaucoup. Je commence les conversations profondes, je m'intéresse à toi. J'aime bien rencontrer ta famille, te connaître. Donc ça fait beaucoup pour certaines personnes, c'est intense. J'ai juste été élevé comme ça", a-t-il expliqué.

Son père étant décédé dans les attentats du 11 septembre 2001, Pete Davidson raconte qu'il a grandi dans un milieu très féminin, avec sa mère et sa soeur. "Quand vais-je rencontrer ma princesse charmante ? C'est tout ce que j'ai toujours voulu", poursuit-il. Pete Davidson, 26 ans, explique vouloir lui aussi devenir père, le plus rapidement possible. "Je veux juste avoir un enfant. Je veux être là pour quelque chose ou être quelque chose que je n'avais pas en grandissant. C'est la chose la plus importante", confie le comédien du SNL.

Pete Davidson a également pris une sage décision : "Je vais arrêter les rendez-vous amoureux pendant un bout de temps. À moins que je ne rencontre l'amour de ma vie. J'en ai marre de ça. Je vais essayer de rester en dehors de tout ça." Il faut dire qu'il a vécu une année chargée en émotions : des fiançailles annulées avec Ariana Grande, une idylle avec Margaret Qualley et puis une autre déception avec Kaia Gerber.