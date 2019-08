Ariana Grande : Son ex Pete Davidson recasé avec la fille d'une grande actrice

Après s'être brièvement fiancé à Ariana Grande et avoir rompu avec Kate Beckinsale en mai dernier, Pete Davidson aurait retrouvé l'amour. L'humoriste de 25 ans serait actuellement en couple avec la fille de l'actrice Andie MacDowell, Margaret Qualley, selon les informations d'Us Weekly. La jeune comédienne de quasiment 25 ans, qu'on a récemment pu voir dans Once Upon a Time in Hollywood vivrait une idylle avec le comique depuis "deux mois".

Toujours selon nos confrères américains, le jeune couple s'apprêterait d'ailleurs à faire sa première apparition officielle sur un tapis rouge, précisément celui de la Mostra de Venise. Margaret Qualley y est attendue pour y faire la promotion de son dernier film, Seberg. Dans ce long métrage, cette actrice prometteuse partage l'affiche avec Kristen Stewart et Anthony Mackie. "Ils se voient depuis près de deux mois et Margaret est très heureuse d'être avec lui", a confié une source proche de la star à Us Weekly.

Margaret est la cadette d'Andie MacDowell, célèbre actrice américaine qu'on a pu voir dans des films comme Quatre mariages et un enterrement, Un jour sans fin ou encore Love After love, ainsi que dans la très dynamique et réussie publicité pour Kenzo World réalisée par Spike Jonze. Elle est issue de l'union de sa maman avec Paul Qualley. Margaret a également reçu un Emmy Award pour son rôle dans la série Fosse/Verdon. Avant d'entamer sa relation avec Pete Davidson, elle était en couple avec Nat Wolff, héros de l'adaptation américaine de Death Note (Netflix).

Quant à Pete Davidson, il a vécu cinq mois de couple avec Ariana Grande, de mai à octobre 2018, laps de temps suffisant pour se fiancer et finalement rompre. Après la diva américaine, il a vécu une idylle de quelques mois avec l'actrice Kate Beckinsale (43 ans).