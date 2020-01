Kaia Gerber et Pete Davidson séparés : c'est déjà fini entre eux !

La dernière fois que Pete Davidson a été vu en public remonte à fin décembre, lorsque l'humoriste américain de 26 ans avait quitté l'appartement new-yorkais de Kaia Gerber, après la visite houleuse de Cindy Crawford et Rande Gerber, les parents du mannequin de 18 ans. Ceux-ci souhaitaient que leur fille mette un terme à sa romance avec Pete Davidson commencée quelques semaines plus tôt. Et il semblerait le top le plus en vogue du moment a écouté sa maman et son papa.

La Page Six du New York Post rapporte en effet que Kaia Gerber et Pete Davidson ne sont plus ensemble. "Il semblerait que ce soit fini. C'était devenu beaucoup trop pour Kaia. Pete a un certain mode opératoire et il est très intense avec ses petites amies. Kaia n'a que 18 ans et c'était trop pour elle", explique une source. L'histoire de Kaia et Pete avait débuté en octobre dernier.

Connu pour avoir enchaîné les conquêtes célèbres – il a notamment été en couple avec la chanteuse Ariana Grande –, Pete Davidson est également connu pour son instabilité. L'humoriste souffre de troubles psychologiques qui l'astreignent à un encadrement régulier et sur le long terme. Il est également atteint de la maladie de Crohn, pour laquelle il consomme du cannabis thérapeutique. Autant d'éléments qui n'avaient rien de rassurant pour les parents de la jeune fille...

En décembre dernier, lors de la diffusion d'un épisode de l'émission Saturday Night Live (SNL), dans laquelle il officie, Pete Davidson avait annoncé, sur le ton de l'humour, qu'il allait prendre des "vacances" : "Je pars pour de petites 'vacances', dont l'assurance paye une partie, et où on vous prend votre téléphone et vos lacets, et où vous avez des colocataires, mais [ces vacances] vous coûtent quand même 100 000 dollars", avait-il déclaré. Il faisait en réalité référence à une cure de désintoxication.