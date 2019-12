Kaia Gerber en danger avec Pete Davidson ? Ses parents interviennent

Pas tous les jours facile d'être parent d'une jeune fille en pleine crise d'ado. En couple avec Pete Davidson, Kaia Gerber (18 ans) semble donner beaucoup de fil à retordre à sa mère Cindy Crawford et à son père Rande Gerber. Selon le Daily Mail, les mariés ont été aperçus le 27 décembre 2019 en bas de l'appartement de leur fille à New York extrêmement angoissés. Remonté comme une pendule, Rande semblait mimer ce qu'il avait vu dans l'appartement de sa fille à sa femme. Les yeux écarquillés, le mannequin de 53 ans tapait frénétiquement sur son téléphone en écoutant son époux. Un passant aurait déclaré au Daily Mail que Pete était dans l'appartement et que Rande avait indiqué à sa femme que le jeune homme y était complètement "paniqué".

Selon cette même source, Rande aurait déclaré à propos de Pete : "Il a les yeux égratignés. Son visage était comme effrayé, comme si quelqu'un ou une caméra était sur lui. Ses yeux sont très... et il est comme ça en train de flipper." Une petite crise d'angoisse inopinée pour Pete ? Mystère. Dans tous les cas, l'humoriste de 26 ans a fui l'appartement de Kaia quelques minutes après par une sortie de secours...

Le 21 décembre 2019 dans l'émission Saturday Night Live, l'ex d'Ariana Grande avait annoncé entamer d'ici peu de temps une cure de désintoxication. "Je pars pour de petites 'vacances', dont l'assurance paye une partie, et où on vous prend votre téléphone et vos lacets, et où vous avez des colocataires, mais [ces vacances] vous coûtent quand même 100 000 dollars" avait-il déclaré. Histoire d'en rajouter une couche, Pete consomme également du cannabis (à titre médical) dans le cadre de son traitement pour la maladie de Crohn... Gendre idéal vous diîes ?

