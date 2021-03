Ashley Tisdale maman : Elle révèle le prénom "galactique" de sa fille

Mariés depuis le 8 septembre 2014, Ashley et Christopher avaient révélé attendre un enfant le 17 septembre 2020. La chanteuse de 35 ans avait alors dévoilé un premier cliché de son babybump. Un mois plus tard, le couple révélait le sexe de leur bébé sur les réseaux sociaux avec les photographies de leur gender reveal party. "Je me suis demandé si nous devions partager le sexe de l'enfant avec vous tous. Comme vous le savez, j'aime garder tout ce que je peux pour moi, mais je suis tellement excitée que je devrais peut-être .... oui ou non ?" écrivait-elle en légende.

Les abonnés pouvaient finalement découvrir la couleur rose sur les clichés, annonciatrice qu'une petite fille allait bientôt agrandir leur famille. "Évidemment, cette année a été difficile. Pour beaucoup d'entre nous. Des hauts et des bas, et un ascenseur émotionnel. Je crois que ce jour était mon préféré de tous les temps ! J'ai pleuré, j'étais tellement heureuse" ajoutait l'ancienne star de Disney.

Côté professionnel, Ashley Tisdale a récemment rejoint les séries Carol's Second Act sur CBS et Merry Happy Whatever sur Netflix.