Ashley Tisdale enceinte : la star d'High School Musical dévoile son baby bump

A 35 ans, Ashley Tisdale est enceinte. La jolie blonde, découverte par le grand public grâce à son rôle dans High School Musical aux côtés de Zac Efron et Vanessa Hudgens, a partagé l'heureuse nouvelle sur son compte Instagram avec une série de photos.

Ce jeudi 17 septembre 2020, Ashley Tisdale a révélé à ses 12,8 millions de followers qu'elle attend un heureux événement. La jeune femme, qui affiche déjà un ventre rond de femme enceinte, a pris la pose sur plusieurs photos en compagnie de son mari Christopher French. "Le père de famille le plus sexy", a-t-elle commenté en story, en évoquant son amoureux, qu'elle a épousé en septembre 2014. Mais la star a gardé pour elle les autres détails comme le sexe du bébé ou pour quand est prévue la naissance. Alors que les Etats-Unis ont toute la peine du monde à endiguer la pandémie de coronavirus - presque 200 000 morts recensés dans le pays - on imagine que la situation doit être un peu inquiétante pour elle malgré la joie d'attendre un enfant.

Peu après sa grande annonce, Ashley Tisdale a été chaleureusement félicitée par plusieurs stars d'Hollywood à commencer par son ancienne camarade de tournage, Vanessa Hudgens. "Tout simplement les plus mignons", a-t-elle écrit dans les commentaires. "Oh mon Dieu, félicitations !!!", a de son côté écrit Kaley Cuoco. "Ah !!!! Félicitations !!!", a ajouté Becca Tobin.

Ahsley Tisdale, qui a récemment rejoint les séries Carol's Second Act sur CBS et Merry Happy Whatever sur Netflix doit être sur un petit nuage car elle avait déjà eu l'occasion d'évoquer ses envies de fonder une famille. "Pour moi, je suis du genre à dire qu'il n'y a pas de soucis à l'idée de ne pas fonder une famille immédiatement. Les gens me questionnent souvent sur cela mais ce n'est pas encore le bon moment", disait-elle à People en 2019. Visiblement, un an plus tard le moment était donc venu ! Quant à son mari, elle le qualifiait de "mec vraiment super" et se disait chanceuse d'être "indépendante" tout en aimant passant du temps "avec lui". Avec un bébé en commun, nul doute qu'ils vont passer beaucoup (beaucoup) de temps ensemble...