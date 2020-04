High School Musical : Vanessa Hudgens, Zac Efron... le cast se retrouve à distance

On n'avait pas entendu parler d'High School Musical à ce point depuis l'année 2006. Les trois volets de la saga sont disponibles en streaming légal sur la plateforme Disney+, depuis son lancement le 7 avril dernier, mais ce n'est pas tout. Le cast original du show s'est réuni le 16 avril 2020 lors de la soirée "Disney Family Singalong" organisée par la ABC. Vanessa Hudgens – Gabriella Montez –, Ashley Tisdale – Sharpay Evans –, Corbin Bleu – Chad Danforth –, Monique Coleman – Taylor McKessie – et Lucas Grabeel – Ryan Evans – ont donc unis leurs voix, à distance, pour chanter ensemble l'iconique titre We're all in this together... dont les paroles sont plus que jamais de circonstance.

Quant à Zac Efron, il était bien de la partie... pour présenter ses petits camarades et les quitter tout aussi vite. Mais est-ce bien étonnant ? Pour rappel, le jeune comédien était le seul à ne pas chanter dans le premier volet, ses interventions étant assuré par sa doublure vocale, Drew Seeley. "Après qu'on ait tout enregistré, j'ai découvert que ma voix n'avait pas été retenu, expliquait-il. On ne m'a pas donné d'explication. Ça s'est juste passé comme ça. Malheureusement, ça m'a mis dans une position étrange. Je ne m'y attendais pas. Puis High School Musical a explosé." Son combat, rudement mené, aura porté ses fruits. A partir du deuxième film, ses cordes vocales et celles de Troy Bolton ne faisaient qu'une.