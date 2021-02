Cardi B : Pourquoi s'est-elle fait refaire les seins et les fesses avant d'être majeure ?

Difficile de passer à côté de la couverture du dernier numéro du magazine Interview. Pour l'édition du mois de mars 2021, Cardi B y pose dans ta toute sa splendeur, uniquement vêtue de cuissardes pointues et dorées. En plus de jouer les mannequins stars, l'artiste américaine s'y livre sur ses problèmes de confiance en soi qu'elle avait étant plus jeune et la façon dont la chirurgie esthétique l'a aidée à surmonter ses complexes.

"Je suis trinidadienne et dominicaine et il y a beaucoup de Dominicaines qui ressemblent à un certain type. Elles ont les cheveux doux, jolis et bouclés. En grandissant, les gens me posaient des questions bizarres du genre : 'Si t'es dominicaine pourquoi t'as les cheveux frisés ?". J'avais l'habitude de teindre mes cheveux et les gens me disaient : "Oh tes cheveux ont l'air craquants". Et ça me faisait bizarre", a raconté Cardi B.

Elle explique également qu'en grandissant dans le Bronx à New York, on lui a souvent reproché son manque de formes. "J'étais très mince. Dans le Bronx, il faut absolument avoir des formes et avoir des fesses. Donc, des jeunes ados venaient me voir et disaient : "Regarde ton cul plat. T'as pas de seins". Et j'avais l'impression d'être tellement laide et pas totalement développée", déplore Cardi B.

Une fois qu'elle a gagné assez d'argent, l'interprète de WAP a choisi de subir plusieurs opérations de chirurgie esthétique. "Quand j'avais 18 ans et que je suis devenue danseuse, j'ai eu assez d'argent pour me refaire les seins. Tous mes complexes sur ma poitrine sont partis. Quand j'avais 20 ans, je travaillais dans un strip-club où il fallait de grosses fesses. Donc je me suis sentie mal par rapport à ça. J'avais l'impression d'être au lycée. Alors j'ai fait refaire mes fesses. Là, j'ai eu énormément de confiance en moi", a expliqué l'épouse d'Offset.