Gims retrouve la Sexion d'Assaut, le retour des rois !

Gims retrouve ses amis Black M, Barack Adama, Lefa, Maska, Jr O Chrome et Doomams pour le retour tant attendu de Sexion d'Assaut. Après une très longue pause et des carrières solos lancées, le groupe de rap originaire de Paris revient pour le plus grand bonheur de ses fans. L'annonce a été faite par Gims et ses collègues et a été relayée à la télévision. L'interprète de J'me tire a dévoilé les bonnes nouvelles : un album et une tournée dans toute la France se prépare, pour mars 2022.

Initialement, il était prévu que les sept artistes membres de la Sexion d'Assaut donnent une série de concerts courant 2021 mais la crise sanitaire a eu raison de leur planning. C'est donc avec Le Retour des Rois que les rappeurs ont indiqué leur programme pour la nouvelle année qui approche. Et il y a de quoi ouvrir l'appétit aux fans de rap français !

"Nouvel album disponible uniquement en physique à Paris La Défense Arena les 14 et 15 mai 2022, puis dans les salles de concert jusqu'à la fin de la tournée. Bons de précommande également disponibles dans les salles à partir du 25 mars", a noté Gims sur son compte Instagram.