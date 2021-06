Maître Gims, sa femme Demdem sans filtre : "Je ne suis pas la mère que je voudrais être"

C'est l'un des artistes préférés des français et chacune de ses sorties musicales provoquent un émoi chez ses fans. À 35 ans, Maitre Gims est au sommet de sa carrière et les choses ne semblent pas prêtes de changer, à moins que l'envie de passer plus de temps avec les siens ne deviennent trop forte... En attendant, quand l'artiste originaire de Kinshasa est en tournée, c'est sa femme Demdem qui s'occupe de l'éducation de leurs trois enfants. Installé au Maroc avec les siens, la jeune femme, mariée à Gims depuis 2005 profite des plaisirs et de la douceur de la vie marocaine, mais elle n'en oublie pas pour autant d'élever au mieux ses petits.

Dans une interview accordée à Gala, sortie ce jeudi 24 juin 2021, Demdem, interrogée par son amie Vitaa, se livre sur son rôle de mère et les valeurs qu'elle souhaite transmettre à sa descendance. "Je ne suis malheureusement pas la mère que je voudrais être, à la fois patiente et tolérante. Je m'efforce de les élever dans le respect mutuel, et de leur donner des bases solides. Je veux qu'ils aient confiance en eux, et qu'ils gardent de merveilleux souvenirs de leur enfance", explique-t-elle.

Les gens sont durs, et un enfant ou un adolescent doit être protégé de ce type de jugements

Une mère attentive à l'environnement de ses enfants et qui n'hésite pas à pointer du doigt les éléments potentiellement néfastes. "Quant aux réseaux sociaux, je les trouve dangereux, même pour les adultes. S'exposer revient à se soumettre à une évaluation permanente. Les gens sont durs, et un enfant ou un adolescent doit être protégé de ce type de jugements", expose Demdem.

Maman de trois enfants, dont deux filles, la femme de Gims, qui s'est récemment confiée sur la gourmandise de cette dernière, confie ne pas faire de "distinction entre filles et garçons". "Encore une fois, je leur apprends à tous le respect de l'autre. (...) Ils participent tous aux tâches ménagères et j'essaye de leur apprendre la pudeur et la dignité malgré leur jeune âge, des qualités indispensables pour évoluer sereinement", affirme-t-elle.