Lucie Bernardoni (Star Academy) harcelée : l'épouse de Patrice Maktav porte plainte

C'est une cyber-mésaventure que vient de vivre Lucie Bernardoni. Mardi 27 octobre 2020, son mari Patrice Maktav a annoncé qu'une personne avait usurpé son identité sur Instagram, notamment pour insulter sa communauté. La finaliste de la Star Academy 4 (2004) a donc pris, avec le soutien de son époux, une grande décision.

Mauvaise surprise pour la belle brune de 33 ans. Alors qu'elle a tenté de se rendre sur son compte Instagram, Lucie Bernardoni a vite compris qu'elle s'était fait pirater. Pire encore, la personne en question a usurpé son identité et n'a pas hésité à s'en prendre à ses abonnés. Très vite, Patrice Maktav a donc alerté les internautes de la situation afin qu'ils comprennent que quelque chose n'allait pas. "Ce que vit Lucie est du harcèlement. Une personne s'acharne sur elle en créant faux comptes sur faux comptes, insulte la communauté. Ce réseau social est l'instrument de travail de Lucie, comme beaucoup d'artistes et c'est intolérable quand, en plus, la haine vient s'ajouter à cela. Nous allons porter plainte", a-t-il écrit en story. Il a également dévoilé certains messages que les abonnés de Lucie pouvaient recevoir.

Puis, en vidéo, il a expliqué plus en détails la situation. Patrice Maktav a révélé que Lucie ne se sentait pas bien depuis ce piratage. "Lucie question harcèlement elle en connaît un rayon, parce que ça fait des années qu'elle subit des trucs notamment sur Internet. Je trouve ça profondément injuste parce que Lucie est quelqu'un d'extraordinaire. C'est une femme droite et on a trop souvent profité d'elle et je ne l'accepte pas, je ne l'accepterai jamais. Je serai toujours là pour la protéger", a-t-il ajouté.

Fort heureusement, grâce au soutien de leurs fans, les faux comptes ont été signalés et donc bloqués. Malgré sa colère et sa tristesse, Lucie Bernardoni a tout fait pour récupérer sa page. Mission réussie, elle a annoncé mercredi 28 octobre qu'elle était de retour.