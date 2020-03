Star Academy : Lucie Bernardoni et Patrice Maktav célèbrent leur amour

En 2004, Lucie Bernardoni a participé à la Star Academy, saison remportée par Grégory Lemarchal. De l'eau a coulé sous les ponts depuis. Elle s'est notamment lancée dans la comédie et a trouvé l'amour, le grand. Elle a rendu hommage à son mari le 18 mars 2020.

En couple avec Patrice Maktav qui a participé lui aussi la Star Academy, mais en 2001 au côté de Jenifer, la jolie jeune femme est épanouie. À l'heure du confinement et du repli pour se protéger et protéger les autres du coronavirus, Lucie Bernardoni a écrit sur son compte Instagram, en légende d'une photo d'elle et de son mari : "Et au milieu de tout ça, un 19 mars 2018, je le retrouvais après l'avoir rencontré pour la première fois 12 ou 13 ans plus tôt. Je le retrouvais sans rien attendre. Il me retrouvait sans rien demander. En amis. Et nous nous sommes aperçus après des semaines que nous n'avions jamais été amis. De rencontres fortuites en rendez-vous ratés au fil des années, le bon moment était arrivé sans trop savoir pourquoi. Mais le fait est qu'il est arrivé. Je ne cherche pas d'explications à l'amour et je ne cherche surtout pas à le comprendre. 2 ans, mais en réalité 12 ans à s'attendre sans le savoir. Et un 23 octobre 2018, je l'ai épousé... la même année que nos retrouvailles. Le reste, les galères, les enfers et les bonheurs nous appartiennent, mais je peux vous dire une chose : quand c'est écrit, c'est écrit. Point. À nos futurs... mon mari."