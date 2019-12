Grégory Lemarchal : Hommages pour les 15 ans de sa victoire à la Star Academy

Le 22 décembre 2004 est une date que les fans de Grégory Lemarchal et ses proches n'oublieront jamais. Ce jour-là, le chanteur mort à 23 ans le 30 avril 2007 de la mucoviscidose remportait la quatrième saison de la Star Academy, face à Lucie Bernardoni. Hier soir, d'anciens élèves de l'émission et Nikos Aliagas ont donc tenu à rendre un nouvel hommage au jeune homme parti trop tôt.

C'est Twitter que le présentateur et photographe a choisi pour faire honneur à Grégory Lemarchal. "Il y a quinze ans, Grégory Lemarchal gagnait la Star Academy, une revanche sur la vie et sur la maladie. Aujourd'hui n'oublions pas @A_GregLemarchal, nous avons besoin de vous", a-t-il écrit en légende d'une photo sur laquelle on le découvre au côté du regretté artiste. Son ancienne camarade de promotion Karima Charni lui a quant à elle consacré une chronique dans la matinale week-end de LCI. Elle a ensuite partagé un passage de la vidéo sur Twitter et l'a commenté : "Certaines chroniques peuvent nous toucher plus que d'autres... #GregoryLemarchal #15Ans Le combat continue : http://www.association-gregorylemarchal.org."

Son ami proche Matthieu Johann a quant à lui partagé une photo en compagnie de Grégory Lemarchal et d'autres anciens élèves de la Star Academy. "Il y a quinze ans, Greg remportait la finale et portait haut nos rêves les plus fous. Bientôt le retour de notre jolie bande en musique, au profit de l'association Grégory Lemarchal", peut-on lire. Enfin, Lucie Bernardoni a publié un cliché de la finale qu'elle a ainsi légendé : "Quinze ans. C'était un 22 décembre. N'oubliez pas de soutenir activement l'association Grégory Lemarchal." Pour soutenir l'association, rendez-vous ici !"