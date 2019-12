Biopic de Grégory Lemarchal : son interprète trouvé, la ressemblance bluffante

C'est officiel, on connaît enfin celui qui aura la lourde tâche d'interpréter Grégory Lemarchal dans le biopic qui lui est consacré et qui est réalisé par Laurent Tuel. Il s'agit de Mickaël Lumière, jeune acteur niçois de 23 ans vu récemment dans Mon bébé de Lisa Azuelos et La vérité si je mens ! Les débuts sorti en octobre dernier. Le jeune homme a également fait des apparitions dans les fictions télé Skam et Plus belle la vie. TF1 a annoncé la nouvelle ce jeudi 5 décembre 2019 à travers la story Instagram du compte officiel de la chaîne. Mickaël Lumière s'est par la suite empressé de relayer l'information sur ses réseaux sociaux, se disant au passage "très honoré et très ému" de participer au projet en légende d'une photo de lui sous les traits de son personnage. Et la ressemblance est bluffante...

L'acteur a donc le même âge qu'avait Grégory Lemarchal lorsqu'il a succombé à la mucoviscidose en 2007, soit trois ans après sa grande victoire dans la Star Academy. Jeudi 4 décembre, nos confrères de Puremédias révélaient quant à eux l'identité des acteurs qui camperaient les parents du chanteur. Sa mère Laurence sera jouée par Odile Vuillemin, vue dans Profilage, L'emprise ou encore Les Innocents. Son père Pierre, sera, lui, incarné par Arnaud Ducret (Fais pas ci, fais pas ça et Parents mode d'emploi).

Pour rappel, le biopic reviendra sur l'enfance de Gregory Lemarchal ainsi que son passage à la Star Academy qui l'a rendu célèbre. La directrice artistique de la fiction de TF1, Anne Viau, a d'ores et déjà indiqué que le scénario se voulait "assez joyeux" et qu'aucune décision n'avait été actée sans l'approbation des parents de l'artiste disparu. "On a toute confiance dans les gens qui travaillent sur ce biopic, on a déjà travaillé avec eux et on sait qu'ils vont respecter l'image et les valeurs de Grégory. Nous, la famille, on a une position de consultants, même si on n'est pas décisionnaires", avait notamment confié Pierre Lemarchal à France Bleu Pays de Savoie en septembre dernier.