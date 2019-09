Grégory Lemarchal : Un biopic "assez joyeux" en préparation

Des scénaristes sont actuellement en train d'écrire l'histoire de Grégory Lemarchal. En 2004, il a marqué des millions de téléspectateurs dans la saison 4 de la Star Academy (TF1). Sa voix puissante, mais aussi son combat contre la mucoviscidose, maladie génétique dont il était atteint, avaient touché des millions de téléspectateurs. Ces derniers lui ont d'ailleurs permis de remporter l'émission. Le chagrin a donc été immense en 2007, quand il a succombé à la maladie alors qu'il n'avait que 24 ans. Depuis son décès, ses proches – sa famille et son ancienne compagne Karine Ferri – se battent afin de venir en aide aux autres personnes touchées à travers l'association Grégory Lemarchal.

TF1 ne l'a pas non plus oublié et compte lui faire honneur prochainement. Interviewée par Le Parisien, la directrice artistique de la fiction de la chaîne Anne Viau a révélé qu'un biopic sur le regretté jeune homme était en préparation. "Nous préparons un biopic sous forme d'unitaire sur Grégory Lemarchal, ce garçon qui s'est battu de toutes ses forces contre la maladie, a repoussé ses limites. Le scénario est assez joyeux, on pénétrera dans les coulisses de la Star Ac'", a-t-elle précisé.

Pour l'heure, aucune période de diffusion n'a été dévoilée. Ce qui est certain, c'est que les fans de Grégory Lemarchal attendent désormais avec impatience ce biopic. Une autre surprise est actuellement en préparation comme l'a annoncé Mathieu Johann, également candidat de la saison 4. "Parce que la vie nous a enlevé Grégory et que son combat est devenu le nôtre, nous nous réunissons en ce moment avec une partie de cette sacrée équipe pour lui rendre hommage et vous préparer une petite surprise qui sortira au profit de l'association Grégory Lemarchal", a-t-il écrit sur Instagram, le 4 septembre dernier.