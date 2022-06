Grégory Lemarchal : Sa dernière phrase prononcée juste avant sa mort révélée par son père

Mort à seulement 23 ans de la mucoviscidose, Grégory Lemarchal laissait derrière lui ses fans, ses proches, sa famille mais aussi sa chérie de l'époque Karine Ferri. Le 16 juin dernier à l'occasion de l'inauguration d'une structure médicale au nom de Grégory Lemarchal à Rueil-Malmaison, son père Pierre a révélé à France Dimanche les derniers mots qu'aurait prononcé son fils peu de temps avant son décès.

Courageux et déterminé, l'ancien gagnant de la Star Academy (qu'il a remporté en 2004) aurait ainsi demandé à ses proches d'encourager tous ceux souffrant de la mucoviscidose de ne jamais perdre espoir. "L'un de ses derniers mots, c'était à une amie à son chevet, on était là et il a dit : 'Surtout, dites-leur de ne jamais baisser les bras'. Il pensait toujours aux autres, c'était le message qu'il voulait faire passer à tous ceux qui souffrent de cette maladie, ne vous interdisez rien, tant que c'est possible". De magnifiques mots pour le courageux jeune homme qui a succombé à la maladie le 30 avril 2007.

Sur Instagram, l'association Grégory Lemarchal créée en 2007 - qui finance d'importants programmes de recherche contre la maladie, apporte son aide aux patients et à leur famille et sensibilise à la nécessité du don d'organes - a partagé un émouvant cliché pour rendre hommage au chanteur, disparu il y a quinze ans. Karine Ferri, grand amour de la vie de Gregory Lemarchal, était présente aux côtés de ses anciens beaux-parents Pierre et Laurence et de leur fille, Leslie Lemarchal. L'occasion de mettre en lumière la maison Gregory Lemarchal, structure unique en France qui accueillera des malades de la mucoviscidose.