Grégory Lemarchal : Ce rituel familial abandonné après sa mort... célébré à nouveau grâce à son neveu Paul !

En 2004, Grégory Lemarchal a remporté la Star Academy. Une victoire d'autant plus importante que l'élève du château de Dammarie-les-Lys était touché par la mucoviscidose. Deux ans plus tard, celui qui partageait alors la vie de Karine Ferri était emporté par la maladie à seulement 24 ans. Quinze ans plus tard, le chagrin et le manque se font toujours sentir du côté de ses parents Laurence et Pierre et de sa soeur Leslie. Mais la vie a repris ses droits comme ils le disent si bien dans les pages du magazine Gala. Leslie est devenue maman de deux enfants, Paul, 4 ans et Jeanne, 7 mois, une lueur d'espoir dans la vie de cette famille brisée.

Après la mort de Grégory, remonter la pente fut difficile. S'il fallait encore vivre pour Leslie, Pierre et Laurence se faisaient violence pour ne pas sombrer : "Ce qui m'était insupportable, ce n'était pas notre souffrance à nous deux mais celle de Leslie, raconte Laurence. Je ne supportais pas de voir ma fille souffrir. (...) Il fallait qu'on lui montre que malgré la douleur, malgré les épreuves de la vie, il était primordial de se battre pour trouver des petits bonheurs." Ces derniers portent désormais les noms de Paul et Jeanne et leur ont redonné goût à la vie : "Depuis la naissance de mon petit-fils Paul, on célèbre à nouveau Noël, ce qu'on ne faisait plus depuis dix ans, depuis la mort de Greg. Je ne supportais plus les fêtes de famille, je n'allais ni aux mariages ni aux anniversaires. Grâce à Paul, la vie a repris ses droits."

Pour Karine Ferri également, la page du livre a été tournée sans pour autant avoir été oubliée. L'animatrice, en couple avec Grégory Lemarchal au moment de sa mort, a refait sa vie. Depuis 2011, elle partage la vie du footballeur Yoann Gourcuff, avec qui elle s'est mariée en 2019 après avoir eu deux beaux enfants, Maël, 6 ans et Claudia, 3 ans.

L'année dernière, Laurence et Pierre Lemarchal évoquaient leur relation toujours au beau fixe avec leur ex-belle fille : "Nous sommes très proches. Elle nous appelle encore belle-maman et beau-papa. De son côté, elle a de la chance d'avoir un mari comme Yoann Gourcuff. Il est très gentil et très intelligent. Ça ne doit pas être évident pour lui de voir le nom de sa femme sans cesse associé à celui de son ex-compagnon. Mais il est très intelligent, et il nous adore." Quoiqu'il se passe, Grégory Lemarchal fera de toute façon toujours partie de sa vie.