Karine Ferri prête pour un 3e bébé avec Yoann Gourcuff ? "Pour moi..."

Voilà maintenant plusieurs années que Karine Ferri a trouvé son équilibre. Chose qui a en grande partie été rendu possible grâce à l'amour de sa vie, son mari Yoann Gourcuff, avec qui elle a eu deux enfants, Maël (5 ans) et Claudia (3 ans). C'est en Bretagne que tout ce petit monde s'épanouit, une région que le footballeur de 35 ans connaît très bien puisqu'il y est originaire. "Yoann nous a appris à découvrir la Bretagne (rires)", reconnaît l'animatrice de 39 ans dans les pages du magazine Nous Deux, dont le dernier numéro est paru ce 26 octobre 2021.

Et pour elle de se confier sur la belle union qu'elle forme avec Yoann Gourcuff depuis déjà dix ans et encore plus depuis la naissance de leurs enfants. "Nous sommes complémentaires et similaires. Nous adorons les grands espaces, la nature, la mer... Nous sommes très proches des animaux. Lui aussi vient d'une famille très soudée. Avec les enfants, nous sommes tous les deux multitâches. Évidemment, pour jouer au foot, c'est plus le papa que moi. Mais pour le reste, nous faisons presque tout ensemble, à quatre", a-t-elle expliqué.

Un parfait "carré d'as" comme elle aime surnommer sa tribu. Mais celle-ci est-elle véritablement au complet ? Karine Ferri a laissé entendre lors de cette interview qu'elle n'était pas du tout fermée à l'idée d'agrandir la famille. "Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Les enfants sont des cadeaux du ciel. Pour moi, il n'y a rien de plus beau et de plus précieux", a-t-elle subtilement déclaré.

Des confidences rares pour Karine Ferri qui se veut d'ordinaire très discrète sur sa vie privée. Elle vient néanmoins de sortir un livre personnel intitulé Une vie en équilibre dans lequel elle partage des conseils pour réussir à concilier sa carrière professionnelle avec sa vie de famille.

L'intégralité de l'interview de Karine Ferri est à retrouver dans l'édition du 26 octobre 2021 du magazine Nous Deux.