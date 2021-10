Karine Ferri sur sa double vie : "L'une se passe en Bretagne et l'autre à Paris !"

À 39 ans, Karine Ferri est épanouie autant personnellement que professionnellement. Deux aspects de sa vie qu'elle tente au mieux de conjuguer pour le bien de son union avec Yoann Gourcuff ainsi que pour leurs deux enfants, Maël (5 ans) et Claudia (3 ans). Elle livre ses conseils pour cela dans un livre intitulé Une vie en équilibre, attendu en librairies le 7 octobre 2021 et qu'elle a écrit pendant le confinement en évoquant ses propres expériences.

"C'est compliqué pour une mère de trouver du temps pour soi, en plus de sa carrière. J'y parle de cet équilibre qu'on doit trouver entre deux vies. D'autant plus que pour moi, l'une se passe en Bretagne et l'autre à Paris !", a-t-elle résumé auprès de Télé Loisirs. Car, en effet, Karine Ferri sillonne les plateaux télé de la capitale au quotidien mais c'est bien à Lorient qu'elle s'est construit un nid douillet auprès des siens. "Mon mari est très attaché à sa Bretagne ! Je ne regrette absolument pas d'élever mes enfants près de la mer, loin d'une grande ville, dans un cadre très proche de la nature que j'aime beaucoup moi aussi", a-t-elle souligné.

Ce livre apparaît donc comme très personnel pour Karine Ferri, d'habitude très discrète concernant tout ce qui touche à sa famille. D'autant plus qu'elle a accepté d'y intégrer quelques photos intimes, comme certaines de son mariage avec Yoann Gourcuff célébré en 2019 ou encore du quatuor qu'elle forme avec le footballeur et leurs enfants. "J'avais envie de partager un moment heureux de ma vie : l'union à l'homme que j'aime et qui est le père de mes enfants. Pour autant, je reste fidèle à ma devise [vivons heureux, vivons cachés, ndlr]. Il y a très peu de photos et je les avais déjà publiées de mon plein gré sur Instagram. Idem pour la photo de mes enfants : il y en a une de dos, qui avait déjà été vue sur mon compte", a-t-elle rappelé.

L'interview de Karine Ferri est à retrouver en intégralité dans le nouveau numéro de Télé Loisirs paru le 4 octobre 2021.