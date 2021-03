Karine Ferri comblée : parenthèse enchantée avec son mari et ses enfants dans le sud

Tout va bien dans le meilleur des mondes pour Karine Ferri. Malgré la crise sanitaire actuelle, la présentatrice de TF1 préfère voir le verre à moitié plein. Et sa famille y est pour beaucoup à son immense bonheur.

Il n'y a rien de plus important que la famille et Karine Ferri le sait. Depuis dix ans, la belle brune de 38 ans est folle amoureuse de Yoann Gourcuff. L'ancien footballeur professionnel et elle ont eu la joie d'accueillir Maël dans leur vie il y a bientôt cinq ans, puis la petite Claudia il y a deux ans. Et dès que l'occasion se présente, elle n'hésite pas a emmener son "carré d'as" dans son sud natal, où ils ont acheté une belle villa avec vue sur mer, afin de se ressourcer. A Saint-Raphaël, elle peut aussi retrouver ses parents. Des retrouvailles qui ont eu lieu il y a quelques jours.

Comme le dévoilent nos confrères de Closer (édition du 19 mars), Karine Ferri, son époux et leurs enfants se sont rendus dans le sud. Les lecteurs ont le bonheur d'admirer des photos de la jolie famille, sur la plage d'Agay, à Saint-Raphaël. Sur le sable, Yoann Gourcuff a de nouveau joué au foot, mais avec son fils et sa fille cette fois. La présentatrice n'était pas loin pour les encourager et même courir un peu à leurs côtés. Et après l'effort, le réconfort pour le couple qui s'est câliné. Preuve que les amoureux, qui fêteront leurs deux ans de mariage le 8 juin 2021, s'aiment comme au premier jour.

Karine Ferri - qui porte officiellement le nom de son cher et tendre à l'antenne depuis décembre - n'en oublie pas ses projets professionnels pour autant. Prochainement, elle retrouvera son acolyte Nikos Aliagas pour les lives de The Voice 2021. A la rentrée, elle devrait également être chaque samedi soir à l'antenne avec Camille Combal pour la nouvelle saison de Danse avec les stars. Une édition qui tarde à arriver à cause du coronavirus. Elle devrait aussi prouver une fois de plus qu'elle a plus d'une corde à son arc. Après avoir superbement donné de la voix dans Mask Singer, ce sont ses talents de comédienne qu'elle souhaite montrer. En attendant, elle poursuit l'écriture de son premier ouvrage prévu pour le mois de septembre et peaufine celle d'un scénario de téléfilm. Enfin, elle pourrait faire son grand retour à la radio. Autant de projets qui, pour l'heure, ne lui donnent pas envie d'agrandir sa famille pour le moment.