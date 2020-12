Karine Ferri, son bonheur quotidien avec Yoann Gourcuff et leurs enfants : rares confidences

Voilà déjà plus d'un an que Karine Ferri et Yoann Gourcuff se sont mariés. C'était en juin 2019 dans le Var. Une union qui survenait après dix ans de vie commune et les naissances de leurs deux enfants, Maël (4 ans) et Claudia (2 ans). Alors que le couple a toujours mis un point d'honneur à préserver sa vie privée, ces derniers temps, l'animatrice de 38 ans n'hésite plus à clamer publiquement son amour pour le footballeur français. Après avoir notamment partagé son sentiment d'accomplissement à ses côtés dans l'émission les 12 coups de midi, Karine Ferri passait par la suite un cap symbolique : celui de prendre officiellement le nom de famille de son époux à la télévision. Ainsi, elle est désormais présentée en tant que Karine Ferri Gourcuff.

"On me l'a proposé. J'ai accepté. Dans la vie privée, je ne m'appelle pas Karine Ferri, qui est mon nom d'artiste, mais Karine Gourcuff", a-t-elle expliqué dans les pages du dernier numéro du magazine Nous Deux. Une belle preuve d'amour à laquelle personne ne s'attendait tant elle se veut discrète sur leur belle relation et leur famille. Un choix qu'elle assume pleinement et qui lui convient autant qu'à sa moitié. "Yoann comme moi sommes très pudiques par nature. On ne s'impose pas de barrière. Je partage beaucoup avec mon public, mais pas tout. Je ne montre pas mes enfants ni ma maison, par exemple, sur les réseaux sociaux. Mon bonheur est palpable au quotidien entre mon mari et mes enfants, mais je n'ai pas envie de faire la publicité de mon intimité. La famille est ce qu'il y a de plus important, mais on la préserve !", s'est-elle justifiée.

De temps en temps, Karine Ferri déroge toutefois à sa règle pour partager de timides photos de son "carré d'as" sur les réseaux sociaux. Une expression qui est un doux clin d'oeil à une autre célèbre famille qu'elle affectionne tout particulièrement, celle de son ex-compagnon Grégory Lemarchal. "Je l'ai empruntée à la famille Lemarchal. Ils parlaient d'eux ainsi, et continuent d'ailleurs. J'ai trouvé cela beau et fort. Et cela s'applique parfaitement à nous", a-t-elle estimé pour l'hebdomadaire.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Karine Ferri dans le dernier numéro de Nous Deux, en kiosques depuis le 29 décembre 2020.