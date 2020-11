Les 12 coups : un candidat craque pour Karine Ferri, Jean-Luc Reichmann joue les entremetteurs

Alors qu'un nouveau numéro des 12 coups de midi était diffusé mercredi 25 novembre 2020 sur TF1, Jean-Luc Reichmann recevait un candidat célibataire, Armand, particulièrement intéressé par... Karine Ferri. Il n'en fallait pas plus pour que l'animateur décide de contacter en direct du plateau l'animatrice. Et surprise, cette dernière a accepté de répondre à l'appel téléphonique de son ami.

Jean-Luc Reichmann n'a alors pas perdu de temps pour savoir si Armand avait une chance avec elle. "Écoute, on n'arrête pas de parler de toi dans l'émission aujourd'hui (...) et nous n'avons que des célibataires ! Est-ce que ça va bien dans ta vie, tout ça ?", lui a-t-il demandé. "Tu es en train de me demander en gros si ça va bien dans mon couple ?", a tout de suite compris Karine Ferri, très amusée. Et pour l'animateur de rajouter : "Disons que c'est un peu ça l'idée ! Parce que là, y en a pour toute la famille. Est-ce que ça va bien, Yoann, les enfants (Claudia et Maël, 2 et 4 ans, NDLR) ?"

Malheureusement pour le candidat venu défier le maître de midi Léo, Karine Ferri a confirmé que tout allait pour le mieux dans son couple avec le footballeur Yoann Gourcuff. "Ça va super bien, on s'est marié il y a un an, et ça va très bien, je suis désolée !", a-t-elle confié. Jean-Luc Reichmann lui présente malgré tout Armand qui, si elle a besoin, pourra lui servir en sa qualité de juriste dans le droit du travail. Ainsi, Karine Ferri se voit offrir son numéro de téléphone. "Je n'en attendais pas tant", lâche le candidat avant de complimenter l'animatrice pour sa beauté et son bon coeur.

Outre Karine Ferri, c'est sa moitié Yoann Gourcuff qui s'est attiré les faveurs d'une candidate, Claire. La jeune femme s'est même proposée d'être présente dans le cas où le footballeur serait "triste". "Permettez moi de vous dire une chose, c'est que vous avez très bon goût", à alors déclaré Karine Ferri suscitant les rires. Claire et Armand repartiront donc bredouilles en amour mais aussi du jeu car Léo s'est une nouvelle fois imposé, élevant sa cagnotte à 361 168 euros.