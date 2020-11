Les 12 coups de midi : Un candidat se transforme en Céline Dion, les images impressionnantes

Mercredi 18 novembre 2020, les téléspectateurs ont découvert un numéro très spécial des 12 coups de midi sur TF1. Léo, l'actuel maître de mid a relevé un défi des plus insolites lancé par Jean-Luc Reichmann : celui d'interpréter une chanson de Céline Dion sur le plateau. Mais ce n'est pas tout, en plus de donner de la voix sur Pour que tu m'aimes encore, le jeune homme de 20 ans, étudiant à Sciences-Po, devait également incarner la diva pour sa 80e participation.

Après pas moins de trois heures de maquillage et de relooking, c'est un Léo complètement métamorphosé qui est apparu dans l'émission. Perruque, robe dorée, countouring... rien n'a été laissé au hasard pour le faire rentrer dans la peau de Céline Dion. Le résultat est tout simplement bluffant. Léo a même eu l'audace de répondre aux questions du jeu dans cette tenue.

Sur Instagram, le compte officiel des 12 coups de midi a partagé cette séquence déjà culte. "LÉO SE GRIME EN CÉLINE DION. Il L'A FAIT !! Un grand bravo à Léo qui a relevé le défi de chanter déguisé en Céline Dion devant des millions de téléspectateurs. Fou rire sur le plateau", a-t-il été légendé. Les images ont grandement impressionné les internautes, lesquels ont salué le courage de Léo de se présenter ainsi à la télé. Les responsables de sa transformation ont même réussi à faire planer le doute auprès de certains internautes. "Ma mère qui vient juste d'arriver et qui me dit 'Oh bah t'as vu il a été détrôné par une femme'", a fait savoir l'un d'entre eux.

Le jeune homme originaire de Saint-Lô (Normandie) n'aura en tout cas pas été déconcentré par son allure puisqu'il a encore une fois réussi à battre ses concurrents. Sa cagnotte s'élève désormais à 330 168 euros. On ne change pas les bonnes habitudes !