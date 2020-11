Jean-Luc Reichmann : Un candidat des 12 coups de midi critiqué, il se fâche

Jean-Luc Reichmann avait une mise au point à faire jeudi 12 novembre 2020. À l'occasion d'un nouveau numéro des 12 coups de midi sur TF1, le présentateur a pris la défense de son maître de midi Léo, vivement critiqué sur les réseaux sociaux ces derniers jours. En effet, ils sont nombreux à ne pas trouver le jeune homme de 20 ans méritant, en dépit de sa cagnotte de 173 045 euros, voire même quelque peu prétentieux. Ni une, ni deux, Jean-Luc Reichmann a défié les haters.



"Je dois vous avouer Léo que ce n'est pas facile d'être Maître de midi et je le sais parce qu'on est critiqué. Et tous les Maîtres de midi ont été critiqués. Je le dis bien, Eric, avant vous il y avait Caroline. Et ceux qui ne vous aiment pas et qui vous critiquent, je les invite avec grand plaisir à participer à notre émission. Vous êtes les bienvenus et vous allez voir que ce n'est pas si facile. Donc voilà je me permets de vous applaudir Léo, merci à vous encore d'être là", a-t-il déclaré le sourire aux lèvres, lequel ne masquait toutefois pas une certaine irritation.

Cette séquence, Jean-Luc Reichmann l'a par la suite partagée sur ses réseaux sociaux. Et là encore, son message était on ne peut plus clair. "AVIS à Tous ceux qui critiquent LÉO ‼️... J'invite tous ceux qui critiquent à venir participer aux 12 coups de midi. Je vous attends avec grand plaisir, ne restez pas derrière vos écrans, surtout n'hésitez pas", a-t-il légendé. Les commentaires bienveillants n'ont alors pas tardé à affluer et les internautes ont fait preuve de beaucoup de soutien à l'égard de Léo. Ce dernier ne se laisse d'ailleurs pas intimider par les critiques puisqu'il est toujours maître de midi et est aujourd'hui à la tête d'une cagnotte de 310 968 euros. "Je suis très heureux pour vous parce que vous vous battez au quotidien, bravo à vous", l'a félicité Jean-Luc Reichmann en fin d'émission.