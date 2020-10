Karine Ferri : Son mari Yoann Gourcuff, papa aux petits soins pour leurs enfants

Yoann Gourcuff a-t-il mis un terme à sa carrière ? C'est ce que laisse entendre son père, Christian Gourcuff. Éloigné des terrains à cause de blessures à répétition, le footballeur et mari de Karine Ferri continue malgré tout de suivre l'actualité sportive. Il profite surtout de son temps libre pour s'occuper de leurs deux enfants.

Yoann Gourcuff est papa de deux enfants, une fille et un garçon prénommés Claudia et Maël (2 et 4 ans). L'ancien milieu de terrain de l'équipe de France est très présent dans leurs vies, comme l'a confié son père, Christian Gourcuff, dans l'émission Top Of The Foot sur RMC. Invité ce lundi 19 octobre, l'entraîneur du FC Nantes a évoqué les nouvelles activités de son fils, sans club depuis sa dernière résiliation de contrat avec le Dijon FCO, en janvier 2019.

"Je viens de faire deux heures de vélo avec lui. Il s'entretient, il fait du tennis, progresse. Et surtout, il s'occupe de ses enfants", a expliqué Christian Gourcuff. Sa belle-fille, l'animatrice télé Karine Ferri, les expose rarement sur son compte Instagram, suivi par près de 700 000 abonnés.