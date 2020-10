Karine Ferri : Photo exceptionnelle de Yoann Gourcuff, du jamais vu

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités communiquent directement avec leurs fans. Karine Ferri y a publié une nouvelle photo cette semaine. L'animatrice télé n'apparaît pas dessus, mais fait passer un message fort. Son mari, Yoann Gourcuff est seul.

Karine Ferri, qui compte près de 700 000 abonnés sur sa page Instagram, a céléré la Journée mondiale des animaux ce dimanche 4 octobre 2020. Pour l'occasion, l'animatrice de l'émission The Voice Kids (TF1) a publié une photo de son labrador noir... et de son mari, le footballeur Yoann Gourcuff. L'animal et son maître, chaudement vêtu, profitait alors d'une balade sur une plage.

"Journée mondiale des animaux #4octobre. Dans notre famille, nous aimons plus que tout nos animaux et les animaux en général. Être propriétaire d'un animal c'est être RESPONSABLE. Apprenons à nos enfants les valeurs essentielles pour en être propriétaire. Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain !", écrit @karineferri en légende de sa publication. Elle signe avec le hashtag "#mesamours".