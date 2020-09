Karine Ferri en larmes pour la 1re rentrée de Claudia : sa tendre publication

Karine Ferri a pu compter sur de nombreux abonnés pour lui remonter le moral ou la rassurer. Des mots qui l'ont à coup sûr touchée.

Les vacances sont déjà loin pour la présentatrice et sa famille. Avec Maël (4 ans), Claudia et son époux, Karine Ferri a passé plusieurs semaines dans le Sud de la France où vivent ses proches. "Je retrouve la maison familiale avec mes parents, mon mari et mes enfants. On profite du paddle, du canoë et admirer les fonds marins. Le soir, on organise des compétitions de pétanque avec des amis, agrémentées d'un bon barbecue. Je garde néanmoins toujours un oeil sur l'actualité de la télévision et de la radio", confiait-elle à Télé Loisirs en juillet dernier. Elle avait également fait de rares confidences sur Yoann Gourcuff : "Yoann est un mari et un papa formidable, très présent et extrêmement attentionné."