Karine Ferri : Sublime et très décolletée pour l'anniversaire de sa fille

Après une année chargée entre les tournages de The Voice, The Voice Kids ou Les Docs du week-end et le confinement, Karine Ferri avait besoin de recharger ses batteries. Et c'est à Saint-Raphaël que la jeune femme, son mari et leurs enfants Claudia (2 ans) et Maël (4 ans) ont posé leurs valises afin de passer du bon temps en famille. "Je retrouve la maison familiale avec mes parents, mon mari et mes enfants. On profite du paddle, du canoë et on admire les fonds marins. Le soir, on organise des compétitions de pétanque avec des amis, agrémentées d'un bon barbecue. Je garde néanmoins toujours un oeil sur l'actualité de la télévision et de la radio", avait-elle confié à Télé Loisirs, dans son édition du 20 juillet. Elle avait également fait de rares confidences sur Yoann Gourcuff, avec qui elle est mariée depuis le 8 juin 2019 : "Yoann est un mari et un papa formidable, très présent et extrêmement attentionné."