Karine Ferri : Yoann Gourcuff , un mari "attentionné", ses rares confidences

Les vacances ont déjà débuté pour Karine Ferri, son mari Yoann Gourcuff (34 ans) et leurs enfants Claudia (2 ans) et Maël (4 ans). La jolie famille a posé ses valises à Saint-Raphaël, l'occasion pour la présentatrice du groupe TF1 de retrouver ses proches. Interrogée par Télé Loisirs, elle a fait de rares confidences sur son époux et ses enfants.

Tout au long de l'année, Karine Ferri enchaîne les tournages que ce soit pour The Voice, The Voice Kids ou Les Docs du week-end. Elle est donc ravie, une fois l'été venu, de pouvoir se ressourcer dans le Sud de la France où vit sa famille. "Elles riment avec simplicité et vie de famille. Je retrouve la maison familiale avec mes parents, mon mari et mes enfants. On profite du paddle, du canoë et admirer les fonds marins. Le soir, on organise des compétitions de pétanque avec des amis, agrémentées d'un bon barbecue. Je garde néanmoins toujours un oeil sur l'actualité de la télévision et de la radio", a-t-elle confié quand on lui a demandé à quoi ressemblait son quotidien pendant ses vacances.

Très discrète en ce qui concerne sa vie privée, Karine Ferri préfère ne pas en dire trop afin de protéger Yoann Gourcuff, Claudia et Maël. Néanmoins, elle a accepté de dire quelques mots quand on lui a demandé quel genre de père était le footballeur professionnel. "Yoann est un mari et un papa formidable, très présent et extrêmement attentionné", a-t-elle déclaré. Vous l'aurez donc compris, la belle brune de 38 ans est une femme comblée.

Un avenir encore incertain pour "Danse avec les stars"

Professionnellement, Karine Ferri prend toujours autant de plaisir à être aux commandes de programmes de divertissement. "Après tant d'années, je ressens tout de même toujours à la fois des inquiétudes et des frissons avant le début d'un tournage", a-t-elle précisé. Pour l'heure, elle ne sait pas encore quand sera tournée la prochaine saison de Danse avec les stars. Mais elle assure que les équipes travaillent d'arrache-pied pour "proposer un show à la hauteur des attentes du public, tout en respectant les mesures sanitaires". "Je sais aussi qu'il y aura beaucoup de nouveautés et que la Red Room pourrait évoluer, tout comme mon rôle. Une chose est sûre, on se tient prêt à tourner dès que l'ont peut et j'ai vraiment hâte de retrouver Camille [Combal, NDLR], les juges, les nouveaux candidats et les équipes", a-t-elle ajouté.

L'intégralité de l'interview de Karine Ferri est à retrouver dans le magazine Télé Loisirs du 20 juillet 2020.