Karine Ferri en vacances en famille : elle dévoile son corps de rêve

Karine Ferri a eu la chance de passer le confinement entourée de ses proches en Bretagne. Mais le soleil n'était pas au rendez-vous... L'animatrice de 38 ans a depuis quitté la région pour profiter du Sud de la France, toujours en famille. Sur Instagram, la jolie brune a partagé des photos de ces instants de rêve.

Depuis quelques jours déjà, Karine Ferri profite de ses vacances. Et ce jeudi 2 juillet 2020, la belle a partagé une nouvelle photo de son séjour "au paradis", comme mentionné dans la localisation du post. Sur le cliché, l'amoureuse de Yoann Gourcuff se dévoile en maillot de bain noir, short en jean, lunettes de soleil et cheveux au vent, tenant la barre d'un bateau sur fond d'eau de mer bleue et de colline recouverte de verdure au loin. Le teint hâlé et souriante, la belle s'affiche toujours aussi radieuse. Il faut dire qu'elle a tout pour être heureuse ! Karine Ferri vit "ses meilleurs instants" au "meilleur endroit". En bref, elle profite d'un "moment en famille" avec son "carré d'as" comme elle le précise en hashtag.