Karine Ferri maman protectrice de Maël et Claudia : "Je les étouffe de câlins !"

Entre la présentation de Danse avec les stars (TF1) depuis 2018, mais également l'Euromillions et Les Docs du week-end sur TF1, Karine Ferri n'est pas seulement une présentatrice qui se retrouve sur tous les fronts. Non, loin de là ! Véritable multitâche en puissance, elle est aussi une maman à plein temps.

Fin octobre 2019, la jeune femme de 37 ans s'est livrée à une séance confidences auprès du magazine Nous deux. Interrogée sur sa vie de famille et la relation qu'elle entretient avec ses enfants, Karine Ferri n'a pas manqué de vanter les mérites de son petit quatuor : "J'ai la chance d'avoir une famille soudée, un mari exceptionnel et deux enfants qui le sont tout autant !", déclare-t-elle enthousiasme.

À la question de savoir quel genre de maman elle est, la présentatrice n'hésite pas une seconde : "Je suis une maman présente, louve et très aimante. Je les étouffe de câlins ! Inquiète aussi, comme la plupart des mamans, déclare-t-elle. J'essaie de transmettre les valeurs fortes que j'ai reçues, tout en respectant leur personnalité. L'idée n'est pas de les transformer, je ne veux pas en faire des 'mini-Karine Ferri'."

Ce rapport protecteur envers les enfants, Karine Ferri l'exerce aussi dans The Voice Kids (TF1), qu'elle présente tous les vendredis depuis 2014. De plus en plus à l'aise dans l'émission, la présentatrice déclare : "J'aime beaucoup ce programme. Je trouve ces enfants passionnés et très courageux. Ils se donnent les moyens d'accéder à leur rêve. Et à moi, ils donnent des câlins et des bisous !", conclut malicieusement la jeune maman de Maël (3 ans) et Claudia (1 an).

Parmi ses autres rôles, Karine Ferri assume également celui d'épouse depuis peu. En effet, le footballeur Yoann Gourcuff et elle, en couple depuis huit ans, se sont finalement mariés le 8 juin 2019, dans le Var, non loin de Saint-Raphaël.

Une vie rêvée pour la pétillante présentatrice qui a vu son amour de jeunesse, Grégory Lemarchal (gagnant de la Star Academy 4), décéder le 30 avril 2007, alors qu'elle n'avait que 25 ans.