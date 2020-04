Karine Ferri maman émue pour les 4 ans de son fils : "Tu illumines nos vies..."

Ce lundi 6 avril 2020 est un grand jour pour Karine Ferri ! Son fils Maël, né de sa relation avec le footballeur Yoann Gourcuff, fête ses 4 ans. Un anniversaire qui s'annonce un peu particulier pour le petit garçon étant donné la situation sanitaire dans laquelle la France se trouve actuellement.

Qu'à cela ne tienne, l'animatrice de 37 ans a tout de même entrepris de lui adresser de doux mots via sa page Instagram. "Déjà 4 ans aujourd'hui que tu illumines nos vies, Maël. Notre garçon, notre premier enfant, notre petit Prince, le grand frère qui prend soin de sa petite soeur. Avec ton papa, nous nous réjouissions de fêter ton anniversaire, entouré des gens que tu aimes, mais cette année, confinement oblige, ce sera un peu différent...", reconnaît-elle sans doute le coeur lourd. Pour autant, Karine Ferri promet de rendre cette journée mémorable. "Nous allons tout faire avec ton papa et ta soeur pour que cette journée soit belle, mon fils. Sache que nous t'aimons fort, plus fort que le monde. Bon anniversaire, Maël. Papa, maman et Claudia. Carré d'as pour toujours", lit-on.

Pour accompagner cette belle déclaration d'amour, Karine Ferri a partagé un magnifique cliché de Maël sur la plage en train de contempler l'océan devant un magnifique coucher du soleil. Bien qu'il soit de dos et que son visage soit comme toujours soigneusement préservé de l'objectif, les internautes ont craqué pour le bambin, lui souhaitant le meilleur pour la suite. "Je suis certaine que sa journée sera merveilleuse, car elle sera remplie d'amour de son papa de sa maman et de sa petite soeur", a notamment commenté l'un d'entre eux avec bienveillance. De quoi certainement mettre un peu de baume au coeur à toute la petite famille.